كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - السيسي يشارك في عشاء رؤساء الوفود المشاركة في القمة الأفريقية



يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العشاء الذى يقيمه رئيس الوزراء الأثيوبى أبى أحمد لكل رؤساء الوفود المشاركة في القمة الأفريقية التى تنطلق فعالياتها غدا الأحد على مستوى زعماء القارة وتتسلم فيها مصر رئاسة الاتحاد .

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