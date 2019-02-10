كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - يا جبروتك يا اخي .. يحاول اغتصاب عاملة داخل مكتب - فيديو

تبحث الشرطة عن شاب حاول الاعتداء على عاملة تنظيف واغتصابها داخل المكتب التي تعمل به في مدينة إرفاين بكاليفورنيا الأمريكية.

ووفقا لبيان صحفى صادر عن إدارة شرطة إفارين، وقع الحادث بعد أن دخل المشتبه فيه إلى المكتب الواقع في شارع فون كارمان، من خلال باب غير مقفل، حيث كان يحمل لوح تزلج وراح يقترب من العاملة وسألها بالإسبانية إذا كانت وحدها.

بعد أن قالت نعم، أدلى الرجل بملاحظات إيحائية وأمر الضحية بممارسة الجنس معه، حسبما ذكرت الشرطة.

ووفقا لموقع لايف ليك، رفضت العاملة وهددته بالاتصال بالشرطة، وفجأة أخرج مسدس وراح يهددها به، وقالت الشرطة إنه دفعها بقوة إلى غرفة أخرى وحاول بقوة نزع ملابسها.

وتلك المشاهد أظهرتها لقطات لم تتم الشرطة إطلاقها، والتي ظلت لمدة أربع دقائق، حيث حاولت الضحية الدفاع عن نفسها ومحاربة لمهاجم.

وتمكنت في النهاية من التغلب على المهاجم ونزع سلاحه، ثم فرت الضحية إلى مبنى مجاور للحصول على المساعدة، مما تسبب في هروب الرجل، وتمكنت الشرطة العثور على المسدس.

وقالت الشرطة إن الضحية عانت من بعض الإصابات من بينها كدمات وخدوش خلال الهجوم.

أصدرت المباحث لقطات المراقبة التي تظهر جزءًا من الحادث أثناء محاولتهم تحديد المشتبه به.