كتب ياسر ابراهيم - الأحد 10 فبراير 2019 11:35 صباحاً - متحدث الوزراء - 2020 تشهد إفتتاح المدن الجديدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يتم تنفيذ 20 مدينة جديدة في محافظات الصعيد والمدن الساحلية، مؤكدًا أنه من المتوقع افتتاح مدينة العلمين والمدن الجديدة الأخرى خلال يونيو 2020.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن العلمين الجديدة هي أول مدينة يتم إنشاؤها وفقًا للتطبيقات العلمية، موضحًا أن المنطقة الصناعية بالعلمين بدأ العمل فيها وسوف يتم تشغيل المصانع بها خلال عام 2019.

ولفت إلى أنه تم طرح وحدات سكنية في العلمين طبقًا لنظام التمويل العقاري والسداد على مدار 20 عاما، مشيرًا إلى أن هناك بعض شركات المقاولات العاملة في المشروعات التي يتم تنفيذها في المدن غير جادة.