بالصور| توقع الأطباء وفاتها بعد 8 أشهر.. عروس تنتصر على السرطان

توقع الأطباء وفاة سيدة بريطانية تدعى "جو كيلي" صاحبة الـ33 عامًا، في غضون 8 أشهر، بعد معاناتها الشديدة من مرض سرطان الدم، الذي ظلت تكافح وتحاول محاربته لـ3 سنوات.

أتمت مراسم زفافها في عجالة من أمرها، معتقدة أنها تعيش أيامها الأخيرة، وسط حضور الأصدقاء والأهل والأقارب، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

استعانت "جو" بالعقاقير التي أسهمت كثيرًا في الحفاظ على حياتها، وحاولت العثور على متبرع مناسب للخلايا الجذعية، التي تمكنها من العيش فترة أطول مع زوجها الذي ساندها طيلة فترة مرضها من لحظة اكتشافه حتى قرارها في الخضوع لعملية جراحية.

عُرفت السيدة بعزيمتها التي تخطت الحدود ولقبت بـ"السيدة الأسطورية" لهزيمتها السرطان، رغم معرفتها بأن العلاج الكيماوي سيتسبب في حدوث "العقم" إلا أنها لم تفقد الأمل، وتفاجأت بإعلان الأطباء خبر حملها.

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