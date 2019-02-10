بالصور| ملكة جمال الاتحاد الإفريقي تلتقط صورا تذكارية خلال المؤتمر

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التقطت لوكويسا مورين ملكة جمال الاتحاد الإفريقي، عددًا من الصور التذكارية خلال تواجدها بمؤتمر الاتحاد الإفريقي، أمس السبت، ضمن الفعاليات التي نُظمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، ووفقًا لتقاليد الاتحاد، تعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الرواندي بول كاجامي، الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.
والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي؛ يطرح خلالها رؤيته حول أولويات القارة خلال عام تولي الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.
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