تريد شخصا يدير حياتها.. بريطانية تعلن عن وظيفة بمرتب 2600 دولار

كم فكرنا يوما أن نسند حياتنا إلى من يديرها؟، حتى وإن كنا لا نمتلك الكثير من الأعمال كي ينظمها أحد، ولكن أحيانا نشعر أننا نريد أن نوقف الخسائر التي نتعرض لها، ولكن عند المعظم تتوقف الفكرة عن حد التفكير.

عجزت سيدة بريطانية من مدينة بريستول عن تصديق كل من حولها بعد خسارتها مبالغ طائلة من ثروتها، وهو الأمر الذي أصابها بالإحباط نتيجة للخيانات المتكررة التي تعرضت لها خلال العمل، لذا فكرت في البحث عن شخص يتكفل بكل القرارات الخاصة بها ويعيد حياتها للمسار الصحيح.

حددت السيدة وظيفة مدتها شهر بمبلغ مالي 2600 دولار، وأسندت المهام المطلوبة لشخص يساعدها في إدارة حياتها في تلك المدة، على أن يتمثل دوره في تقديم توصيات حول من يجب أن تذهب في موعد معه، وحول الجهة السليمة لإنفاق مدخراتها.

كما يقدم لها شاغل هذه الوظيفة المساعدة في أي وقت، ويستجيب لطلباتها بسرعة كبيرة، وهو الأمر الذي يجعل الكثيرين، الأمر الذي دفع الكثير إلى التقدم لنيل تلك الوظيفة باعتبارها مهمة سهلة، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

لم تكن فكرة غير منظمة، بل قررت السيدة اللجوء لشركة "بارك" لمساعدتها في تقديم الإعلان، وقال "كاري فيلير" مؤسس الشركة: "كان طلب المرأة غريبًا، لكني متفهم لضغوط الحياة التي قد تتعرض لها وتدفعها لتوظيف شخص لإدارة حياتها".

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