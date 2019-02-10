دوما ما نبحث عن النوم بشكل هادئ وصحي، حتى ولو يبدوا الأمر صغيرا فهو قد يكون طريقا في تحقيق غفوة، بشكل ناجح، وللنوم على الظهر العديد من المزايا التي تستحق التدريب عليها وفقا لموقع "healthline"، ومنها:
- يحافظ على العمود الفقري الخاص بك.
- يقلل من الصداع والتوتر.
- يساعد في الحالات المزمنة عن طريق تقليل الضغط.
- يجنب وجهك ظهور التجاعيد وتهيج الجلد.
بالإضافة إلى تلك المزايا، هناك العديد من العناصر التي تجعل النوم على ظهرك أكثر هدوء وراحة، وتجنبي مشاهدة التلفاز قبل النوم أو عدم الاهتمام بتجهيز سريرك للنوم فهذا من الممكن أن يخرب جهود جسمك في الحصول على النوم الطبيعي.
لذلك قبل أن تذهبي للنوم عليكِ أن تستعدي لذلك لتنعمي بنوم هادئ وصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومة تهمك| للنوم على الظهر فوائد عديدة.. تعرفي عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.