تعرف على وصفة عمل عصير الكيوي بالليمون وفوائده

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: يستعرض لكم لايف ستايل الخليج 365 طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون في السطور التالية، وفقًا لموقع كوكباد المختص بالطبخ والوصفات. 1- 4 ثمرات كيوي 2- 2 ثمرة ليمون 3- نصف كوب سكر 4- 6 ملاعق عسل 5- ماء بارد 6- 4 ملاعق لبن بودرة طريقة التحضير: 1- يقطع الكيوي والليمون مكعبات 2- نضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط جيدًا، ثم يقدم. فوائد عصير الكيوي والليمون بحسب موقع موضوع، هي كالتالي: 1- يساعد في خفض ضغط الدم، لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم. 2- يحافظ على صحة الشعر ويقي من الشيب المبكر، لاحتوائه على عنصر النحاس. 3- يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج الذي يحافظ على صحة البشرة ونضارتها. 4- يحتوي على الألياف مما يحسن عملية الهضم، وصحة الجهاز الهضمي.

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