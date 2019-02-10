تحذير: في هذه الحالة تصيبك المكرونة والأرز بالتسمم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حذرت دراسة حديثة، من تناول الأرز والمعكرونة إذا كانت مطبوخة منذ بضعة أيام وتم تخزينها، وجاء في الدراسة؛ أن تلك الأطعمة يمكن أن تتسبب في تكوين بكتيريا تؤدي إلى التسمم الغذائي، وحتى إلى الموت، وفقًا لموقع العربية.

ويشك العلماء في أن هناك بكتيريا قاتلة محتملة باسم (Bacillus cereus)، يمكن أن تتكاثر في الأرز والمعكرونة، وفقا لما نشره موقع "Siencealert".

وحذر قائد الدراسة، الباحث الأسترالي من الجامعة الأسترالية الوطنية، ماتور أنوكريتي، من خطورة البكتيريا الشائعة إذ أنها "تعيش في أي بيئة تجدها صالحة لبقائها مثل التربة والحيوانات والحشرات والغبار والنباتات"، وقد تعيش "باستخدام العناصر المغذية من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأرز ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة الجافة والخضراوات".

وأما عن الحالات المميتة للإصابة بهذه البكتيريا، فقد تم الإبلاغ عن حالة 5 أطفال من عائلة واحدة عام 2005، أصيبوا بالمرض جراء تناولهم لسلطة معكرونة طبخت قبل أربعة أيام، فعانى جميع أفراد العائلة من تسمم غذائي بدرجات مختلفة، بل وتوفي الابن الأصغر.

ويتابع أنوكريتي قائلا إن "بكتيريا (باسيلوس سيريوس) يمكن أن تنتقل عن طريق الغذاء، لكن العدوى بها لم ترصد بسبب أعراضها الخفيفة بشكل عام، لكن حالة مستعصية كهذه تؤكد على احتمال خطورة هذه البكتيريا بسبب ما أحدثته من فشل بالكبد".