للنباتين.. وصفة المشروم البانيه بمكونات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المقادير: - 2 كوب من المشروم الطازج. - كوب دقيق. - ربع كوب من النشا. - ثلاثة أرباع بيكنج بودر. - ربع ملعقة صغيرة ملح. كوب ماء. -2 كوب بقسماط مطحون. طريقة التحضير: 1- اخلطي الطحين والبيكنج بودر والنشا والملح في وعاء. 2- أضيفي الماء للخليط واخلطي حتى يصبح مثل الصلصة الكثيفة. 3- اغمسي المشروم بخليط الطحين والنشا ثم بالبقسماط. 4- اقلي المشروم بزيت غزير ساخن حتى يتحمر ويتقرمش. 5- قدميه ساخناً إلى جانب الصلصة المفضلة لديك.

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