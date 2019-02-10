قبل السفر.. 5 تطبيقات لاستكشاف المدن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

عند السفر لمكان جديد، نرغب في استكشافه وزيارة معالمه الهامة، ومع التقدم التكنولوجي أصبح بإمكانك اللجوء لهاتفك الذكي لمساعدتك في ذلك، إذ يوجد الكثير من تطبيقات السفر المميزة، التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في العثور على مواقع رائعة في المدينة الجديدة التي تزورها.

وتعطيك هذه التطبيقات نصائح وتعليقات وتوصيات حول المكان الذي تتواجد فيه من أشخاص حقيقيين سبق لهم زيارته من قبل أو من سكان محليين، وفقًا لموقع العربية.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك في اكتشاف الأماكن التي يمكنك زيارتها في أي مدينة جديدة:

1- تطبيق Spotted by Locals city guides

تَكمن فكرة تطبيق Spotted By Locals حول مفهوم "لا أحد يعرف المدينة جيداً مثل سكانها المحليين"، حيث أنه لا يعتمد على خوارزميات، ولا مراجعات وهمية، لكنه يقدم لك المواقع التي ينصح السكان المحليين بزيارتها في أكثر من 70 مدينة حول العالم.

تطور هذا التطبيق من مدونة تغطي مدينة أمستردام فقط وأصبح لديه الآن مرشدين في أكثر من 70 مدينة في جميع أنحاء العالم، وسيكلفك حوالي 3.99 دولار لكل دليل مدينة. لكن هذا يعطيك حق الوصول إلى جميع النصائح التي سيتم إضافتها مستقبلاً مجاناً، كما أنه يعمل دون اتصال بالإنترنت.

الميزات الرئيسية:

- يعمل التطبيق بدون الحاجة للاتصال بالإنترنت

- إضافة المواقع الخاصة بك مثل فندقك

- عرض الأماكن القريبة والتنقل دون اتصال

- حفظ الأماكن المفضلة وعرضها على الخريطة

- إضافة نصائح جديدة مجانية بانتظام

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق Musement

يعتبر تطبيق Musement مرشداً مثالياً لك أثناء السفر بعض النظر عن مكان وجودك في العالم، حيث أنه يغطي الأحياء والمعالم السياحية والمطاعم والحفلات الموسيقية في حوالي 350 وجهة حول العالم، مع محتوى محلي مخصص في 29 مدينة من أكبر مدن العالم، وكل ذلك مجاني تماماً.

هناك عنصر تجاري للتطبيق يتمثل في حجوزات الأحداث والمعارض، إلا أنه يقدم أسعار جيدة، حيث يتيح لك حجز ما تريد فورياً وبشكل آمن، واستلام القسيمة مباشرة على الشاشة مع بريد إلكتروني للتأكيد.

الميزات الرئيسية:

- قوائم قصيرة مع أفضل الأماكن الموصى بها من قبل السكان المحليين

- اكتشاف أنشطة مثل المسرحيات الغنائية والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والمعارض

- إنشاء مسارات خاصة بك

- تقديم أسعار تنافسية وخصومات حصرية لبعض الأماكن السياحية

- قسم بالحساب الشخصي مخصص للمساعدة في إدارة الحجوزات الخاصة بك

- دعم العملاء مستمر على مدار الساعة طوال الأسبوع عن طريق الاتصال الهاتفي أو الدردشة

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق Mapify

يمكنك استخدام تطبيق Mapify لتخطيط إجازتك التالية والعثور على المعلومات أثناء التنقل، فهو مكانك لاستكشاف العالم ومشاركة خبراتك والتعرف على أشخاص جدد من كل مكان، كما يتيح لك الحصول على توصيات استناداً إلى الأماكن المفضلة لك.

الميزات الرئيسية:

- ميزة Bucket List لحفظ الأماكن المفضلة للوصول إليها لاحقاً

- ميزة PLAN لتخطيط رحلتك القادمة

- مشاركة المواقع التي اكتشفتها مع الأصدقاء والعائلة

- الحصول على توصيات استناداً إلى الأماكن التي زرتها

- مشاركة خبراتك حول السفر مع الآخرين

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Nearify

يتيح لك تطبيق Nearify اكتشاف جميع الأحداث والحفلات المحلية التي من المحتمل أن تكون مهتماً بها من خلال البحث في حوالي 18 فئة تضم أكثر من 20 مليون حدث في جميع أنحاء العالم.

يقدم لك تطبيق Nearify كل يوم قائمة شخصية من الأحداث في الموقع الذي تختاره، كما يمكنك العثور على الأحداث التي ستُعقد بعطلة نهاية الأسبوع أو أيام الأسبوع أو أي عطلات رئيسية مسبقاً حتى تتمكن من التخطيط لوقت فراغك.

كل ما عليك فعله بعد تنزيل التطبيق هو تحديد نوع الأحداث التي تفضلها من بين 18 فئة موجودة في التطبيق، واختيار الموقع الخاص بك، ثم سيرشح لك التطبيق ما يناسبك.

الميزات الرئيسية:

- دعوة أصدقائك إلى الأحداث المفضلة لديك

- إضافة الأحداث المفضلة إلى تقويم الهاتف لتذكيرك قبل الحدث

- مشاركة الأحداث مع الآخرين على منصات أخرى

- العثور على الاتجاهات إلى مكان الحدث

- يمكنك متابعة الفنانين المفضلين لديك وتتبع حفلاتهم

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق RunGo

أحد الأشياء التي قد يرغب الكثير منا القيام بها في مدينة جديدة هو الذهاب لممارسة رياضة الجري وسط مناظر طبيعية جديدة، لكن إيجاد مسار مناسب للجري يمكن أن يكون صعباً جداً، وهنا تأتي مهمة تطبيق RunGo الذي يجمع بين خصائص من تطبيقات اللياقة البدنية وتطبيقات السفر من خلال إعطائك أفضل الطرق المحلية للاستمتاع بالمناظر القريبة أثناء ممارسة الجري.

يتيح لك تطبيق RunGo اكتشاف أفضل الطرق في العالم باستخدام التنقل الصوتي الذي يقوم بإرشادك خطوة بخطوة وإطلاعك على المعالم التي تمر بها، ويوفر لك إمكانية ببناء مسارك الخاص أو الاختيار من بين أكثر من 100 ألف مسار في جميع أنحاء العالم. كذلك يوفر طرقا مميزة في المدن الكبرى وخيارا للمستخدمين لتحميل مساراتهم المفضلة حول المدينة حتى يستفيد منها الآخرون.

الميزات الرئيسية:

- تقديم ميزة RunGo Live التي تتيح للأصدقاء والعائلة تتبعك لحظياً

- تصفح الأماكن المتاحة من خلال مكتبة تضم أكثر من 100 ألف مسار في جميع أنحاء العالم

- استكشف المسارات مع اتجاهات صوتية واضحة عند اقترابك من كل منعطف

- تلقي إشعارات عند الخروج من المسار

- استمتع بـ AR View لمشاهدة المسارات والاتجاهات باستخدام الواقع المعزز

- إنشاء مسارات مخصصة خاصة بك عن طريق رسمها مباشرة

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.