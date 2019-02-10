منى زكي تدعم محاربات سرطان الثدي في بهية

أجرت الفنانة منى زكي زيارة خاصة إلى مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، لتشارك المتعافيات فرحتهن بالشفاء بعد رحلة العلاج.

وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة مؤسسة بهية المهندس تامر شوقى وعضوي مجلس الإدارة المهندس ماجد حمدي والأستاذ عدنان عبد العزيز.

شاهدت منى خلال زيارتها فيلما تسجيليا عن مستشفى بهية ونشأته وتطوره على مدار سنوات وأبرز زيارات المشاهير إليه مؤخرا.

وحرصت الفنانة على التقاط صور تذكارية مع كل المحاربات داخل المستشفى، واستمعت إلى قصص كفاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض، ولم تتمالك دموعها عند سماعها لقصة إحدى المتعافيات ورحلة علاجها، كما تعرفت النجمة على آخر الإنجازات بالمستشفى من المعامل والغرف والأجهزة الحديثة.

ووجهت منى كلمتها للمحاربات قائلة: "إن عيد الأم على الأبواب، وأدعو إلى تخصيص جزء من هدايا عيد الأم إلى بهية ومحارباتها كي يعدن إلى أسرهن أكثر قوة".

وأثنت زكي على الدعم النفسي للمتعافيات، وأهمية وجود قسم للتغذية الصحية، لما لها من أثر إيجابي كبير في مقاومة مرض السرطان، مؤكدة دعمها الكامل لافتتاح فرع آخر للمستشفى قريبا، لما له بالغ الأثر في القضاء على قوائم الانتظار، وعلاج نسبة أكبر من سيدات مصر.

وأوصت في النهاية سيدات مصر بضرورة الكشف المبكر والذي يساهم بشكل أكبر فى سرعة العلاج.

كما قدمت باقات ورد للمحاربات واحتفلت بإحدى المريضات ممن أجرين آخر جلسة كيماوى فى رحلة علاجها، وسط جو مليء التفاؤل والطاقة الإيجابية.

من جانبه، قال المهندس ماجد حمدي، عضو مجلس إدارة مستشفى بهية، إن مثل هذه الزيارات للمشاهير إلى المؤسسة، تساهم في الدعم النفسي للمتعافيات، وفي دعم بهية التي هي رمز للسيدة المصرية المحاربة.

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