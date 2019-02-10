شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الأشخري والظاهري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل أحمد عامر الأشخري، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة حمد حمود الظاهري. حضر الحفل، الذي أقيم في فندق روتانا بمدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل عروض متنوّعة من التراث الإماراتي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الأشخري والظاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.