الامارات | أفراح الطنيجي والدهماني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام ضاوي راشد مطار الطنيجي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة محمد سالم محمد عبدالله الدهماني. حضر الحفل، الذى أقيم في منطقة الحنية مفتاح بن علي الخاطري، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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