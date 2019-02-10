الامارات | أفراح الهاشمي والمرزوقي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام الدكتورعارف الشيخ عبدالله الحسن الهاشمي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة المرحوم عبيد إبراهيم محمد المرزوقي. حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل العائلة في منطقة الخوانيج، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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