"شنطتك ضاعت في المطار؟.. اتبع هذه الخطوات لاستعادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يتعرض كثير من المسافرين إلى فقدان الحقائب الشخصية فور وصولهم إلى المطار، فيصابون بخيبة الأمل، والعجز عن ماذا يفعلون في هذا الموقف؟.

حسب موقع "Bookofodds" فإن 98% من الحقائب التي يتم فقدانها في المطار يتم البحث عنها، والعثور عليها من قبل مسؤولي المطار، لكن هناك إجراءات وخطوات يجب اتباعها للإسراع من عملية العثور على الحقائب.

بعد التأكد من فقدان الحقائب، يتم التوجه مباشرة إلى مكتب شركة الطيران، والتبليغ فورًا عن فقدانها، ومن الخطأ الاتصال بهم تليفونيًا، فالذهاب إليهم يشجعهم على البحث بشكل أسرع، وغالبًا ما يكون السبب هو أن حقيبتك ذهبت مع طائرة أخرى بالخطأ، ومن ثم يتم إرسالها لك مع أول طائرة، وفق ما نشره موقع "safari".

ومن الضروري متابعة الإجراءات خطوة بخطوة، فذلك يعطيهم إحساس بأهمية وضرورية البحث السريع، فبعد التبليغ عن ضياعها، يجب الاتصال بهم بعد يومين على الأقل، ولا تنسى إعطائهم عنوان سكنك لإرسالها فورًا.

وفي بعض الحالات الاستثنائية تعجز الشركات عن إيجاد الحقائب، ولكن في هذه الحالة يجب المطالبة بتعويض مادي كبير، يعوضك عن ما فقدته، فمن المعروف أن شركات الطيران تُخصص مبالغ مالية لتعويض المسافرين عن أي خسائر، وفي غالب يكون التعويض مالي حوالي 30 ألف جنيه مصري.