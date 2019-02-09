العسيلي يحقق حلم إحدى معجباته بالغناء في فرحها.. وإسراء: "فضى نفسه عشان يفرحني"

"أخيرًا هتجوز الإنسان اللي حبيته 6 سنين و3 شهور باركولي عقبالكم يارب.. ونفسي العسيلي يغني في فرحي أوي.. بحب العسيلي يا جماعة، بس إحنا ظروفنا على قدنا".

كلمات نشرتها فتاة تُدعى إسراء عصام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتشارك فرحتها مع أصدقائها، ولتعبر عن حلمها بغناء الفنان محمود العسيلي بالحفل.

وقالت: "ينفع البوست ده يكبر، ويمكن يوصله، مش بعيد عن ربنا أكيد، ويكون فاضي يوم فرحي ويجيلي هفرح أوي"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من رواد "السوشيال ميديا" وشاركوا المنشور بالفعل، حتى وصل إلى الفنان.

وعلى هذا الجانب، نشر "العسيلي" المنشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، واصطحبه مُعلقًا: "إسراء.. أنا قريت كلامك و فضيت نفسي عشان أقدر أجيلك.. وإن شاء الله الفرح هيكون تحفة"، وتابع: "أشوفك يوم 12 إن شاء الله .. بس اعمليلي طبق حلو كدا من البوفيه".

الأمر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، مشيدين برد فعل الفنان.

وعلقت "العروس" صاحبة المنشور على موافقة "العسيلي" قائلة: "كان نفسي أوي يجي فرحي ونزلت بوست علي إحدى الجروبات واتفاجئت إنه وصله وإنه وافق عليه".

وأضافت، خلال حديثها لـ"هُن"، "بصراحة مكنتش مصدقة ولا متوقعة، لكن لاقيت مدير أعماله اتواصل معايا ومتابع معايا كل التفاصيل، عشان نرتب الموضوع".

واختتمت تصريحاتها قائلة، "طلع إنسان محترم جدا، كان مشغول وعنده إيفينت، بس فضى نفسه مخصوص عشان يفرحني".

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