إطلاق أول أبلكيشن خاص بالتجميل في مصر

بدأت اليوم فعاليات إطلاق تطبيق "إن شيب" للتجميل على هواتف المحمول في أحد فنادق القاهرة، والذي يعد التجربة الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي.

وأكدت ريم فهيم، المدير التنفيذي لشركة "إن شيب"، أن التطبيق يتيح لأي فتاة إجراء خدمات تجميل مجانية، عن طريق دعوة أصدقائها وأصدقائهم، وذلك عن طريق النقاط اللتي تضاف مع الخدمات ويتم تحويلها لخدمات مجانية، على أن يتم حساب النقطة بجنيه فقط لا غير.

ومن جانبه أشار الدكتور هاني نبيل جراح التجميل، أن تطبيق إن شيب لن يقتصر فقط على استبدال النقاط بخدمات مجانيه بل سيكون هناك العديد من المفاجآت تنتظر العميل النشط على التطبيق، مؤكدًا أن فكرة التطبيق انطلقت من حرصه على حصول كل فتاة على خدمات تجميليه مختلفة.

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