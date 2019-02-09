بالفيديو| ليلى علوي تسترجع طفولتها بأول فيلم لها في 1977

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها، بلقطات من فيلم "من أجل الحياة"، التي شاركت فيه بطفولتها، كأول عمل سينمائي لها، وذلك عام 1977.
وظهرت ليلى بإحدى مقاطع الفبلم، وهي تغني "يا مساء الدلال"، مُعلقة: "من أجل الحياة بطولة الفنان الكبير رشدي اباظه والفنانة الكبيرة شويكار".
وتفاعل العديد من متابعيها، مشيدين بأدائها.
يذكر أن "علوي" تم تكريمها مؤخرًا من إحدى المؤسسات الصحفية بالكويت، وأطلت بفستان أبيض، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، ومزين بأكمام طويلة من "دانتيلا"، في إطلالة تشبه "الأميرات"، من توقيع مصمم الأزياء الخليجي يوسف الجسمي الشهير بـ"جيسمكو".
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