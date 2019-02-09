هنأ وفد من فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، العمدة نرمين زرد، عمدة قرية الحلافي بمركز كفر الشيخ لتعيينها كثاني عمدة سيدة على مستوى المحافظة. ترأست وفد القومي للمرأة الدكتورة هدى الطنباري، مقررة الفرع، بحضور فريدة عبدالعزيز، وماجدة عمر فرحات، عضوتي المجلس. يذكر أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرر تعيين العمدة نرمين زرد في منصب العمودية، الشهر الماضي، لتكون ثانى سيدة تتولى المنصب بالمحافظة. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "قومي المرأة" بكفر الشيخ يهنئ العمدة "نرمين" بتولي منصبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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