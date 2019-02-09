للرجال.. كيف تنسق ملابسك لتكون أكثر جاذبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

اختيار الملابس المناسبة، هو عنوان جاذبية الرجل، لأنه أول ما يلاحظه الآخرين ويترك انطباعًا عن شخصيته وذوقه. ولذلك يستعرض لكم لايف ستايل الخليج 365 نصائح لإطلالة أنيقة وجذابة، حسب ما جاء في موقع" wikihow"، كما يلي:

1- اختيار الألوان والموديلات المناسبة للجسم، فاحرص على ارتداء أحدث الصيحات مع مراعاة الطول والوزن ولون البشرة والسن، فعلى سبيل المثال موضة ببنطلون الجينز المقطوع لا تناسب من هم أكبر من 35 عاماً.

2- تعتمد أناقة ملابس الرجال في البساطة، أي لا ترتد أكثر من ثلاث ألوان، يمكنك ارتداء جينز داكن مع تيشرت وحزام أنيق.

3- يفضل ارتداء الألوان الداكنة، كاللون الرمادي، والأزرق الدكن، والأسود في مناسبات العمل وحفلات العشاء الرسمية.

4- عليك الاهتمام بشكل ونظافة الأحذية، لأنها من أكثر الأشياء التي تلفت نظر المرأة.

5- عند اختيار البنطلون يفضل أن يكون طوله مناسب عند حافة الحذاء، بحيث يكون عند ثني الساقين.

6- احرص على الاهتمام بكي الملابس يوميًا.

7- أذا كنت نحيف احرص على شراء الأقمشة الثقيلة لجميع الملايس، والسترات الصوفية المكتنزة ذات الأزرار، وتجنب الملابس الضيقة قدر الإمكان.

8- عند شراء البدلة، يفضل أن يكون القماش يحتوي على نسبة من "الليكرا"، لإضافة أناقة لمظهرك، وزيادة شعورك بالراحة.

9- إذا كنت من أصحاب الوزن الزائد، فارتدي البدل الداكنة والمقلمة.

10-اللون الأبيض من الرأس حتى أخمص القدمين ملفت للغاية كما أنه يظهر تفاصيل الجسد بشكل عام. ويمكن كسر اللون الأبيض، وارتداء قميص باللون الأسود أو من خلال حذاء بلون داكن سواء كان الأسود أو البيج الغامق.