نرمين ماهر تنضم للجنة تحكيم miss elegant في الموسم الرابع

انضمت الفنانة نرمين ماهر للجنة تحكيم التصفيات قبل النهائية لمسابقة miss elegant ملكة جمال الأناقة الموسم الرابع، والتي تقام يوم الجمعة ١٥ فبراير بفندق هيلتون رمسيس.

وتتكون لجنة التحكيم من الإعلاميه نرمين الشريف ومصمم الأزياء شريف نصر والميكب أرتست أميرة البيطار وملكة الأناقة 2018، سمر فؤاد والدكتورة سارة المهدي استشاري التغذية العلاجية، ومؤسس المسابقة محمود نجاح.

وصرح محمود نجاح موسس المسابقة، بأنه جرى اختيار 19 متسابقة من بين المتقدمين وسوف يتم التنافس بينهم أمام لجنة التحكيم في التصفيات قبل النهائية في 15 فبراير القادم للوصول إلي أفضل 10 فتيات لدخول السباق النهائي.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة الحفل النهائى للمسابقة يوم 2 مارس المقبل، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

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