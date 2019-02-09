انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلمو كندا يرفضون نعت وزيرة للحجاب بأنه "رمز للظلم" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - رفض "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" تصريحات وزيرة التعليم بمقاطعة كيبيك، "إيزابيل تشارست"، حول الحجاب، ووصفها إياه بـ"رمز للظلم".

وقالت مسؤولة المجلس بمدينة مونتريال، رضية حميدي، في بيان لها اليوم السبت: "إن على تشارست التحلي بالمزيد من المسؤولية خلال إدلائها بالتصريحات كونها وزيرة معنية بإيجاد حل لمسائل المرأة".

وأضافت حميدي: إن "تصريحات الوزيرة تشارست، حول الحجاب أمام الرأي العام، شائكة وخطيرة للغاية"، مشددة على أنه "لا مكان للدولة في خزانة أي امرأة".

كما أوضحت حميدي أن "المرأة تزدهر وتتقدم عندما تعبّر عن نفسها بكل حرية، وبالطريقة التي تريدها، ولكنها تشعر بالألم عندما تُطلَق أحكام بحقها بسبب خياراتها".

وخلال تصريح صحفي لها الثلاثاء الماضي، قالت تشارست إن حجاب الرأس الإسلامي لا يتوافق مع قيمها، و"يمنع النساء من الإزدهار والتقدم في المجتمع"، ووصفت الحجاب بـ"رمز للظلم".

وتنتشر في مقاطعة كيبيك الكندية أجواء "الإسلاموفوبيا"، إذ تضاعفت جرائم الكراهية المعادية للمسلمين في العام الذي تلا الهجوم على مسجد كيبيك بعد أن فتح "ألكسندر بيسونيت"، اليميني المتطرف البالغ من العمر 27 عاماً، في عام 2017، النار على المسجد فقتل 6 أشخاص وأصاب 19 شخصاً.

وأصدرت محكمة في مقاطعة كيبيك بكندا، أمس الجمعة، حكماً بالسجن المؤبّد، على ألَّا تقلّ مدّته عن 40 عاماً، بحق الشاب الذي أدين بقتل ستة مصلّين في مسجد كيبيك، فيما اعتبر أسوأ هجوم على مركز ديني إسلامي في الغرب.

وكانت هيئة الإحصاء الكندية الرسمية، أفادت بأنّ جرائم الكراهية ضدّ المسلمين ارتفعت في عموم البلاد بنسبة 60%، خلال الأعوام السابقة.

كما قالت وكالة كندا للإحصاءات إنالمجموع الإجمالي لجرائم الكراهية التي سجلتها الشرطة الكندية في أونتاريو، أعلى مدن البلاد كثافة سكانية، بلغت العام الماضي 2073 جريمة، بزيادة 664 حالة في 2018 عن العام السابق له.

وقد بلغ عدد حوادث الكراهية ضد المسلمين (إسلاموفوبيا) 349 حالة في أنحاء كندا عام 2017، بزيادة قدرها 151% عن العام الذي سبقه. وفي أونتاريو سُجلت 124 حالة كراهية أخرى ضد المسلمين في العام الماضي، بزيادة قدرها 207% عن عام 2016.