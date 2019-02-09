بالصور| دينا الشربيني تروج لهدايا "عيد الحب".. وتغلق التعليقات

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها تروج من خلالها لهدايا عيد الحب، من خلال ارتدائها قلادة من أحد محال بيع المجوهرات.
وعلقت "دينا" على الصورة قائلةً: "عروض خاصة لمتابعيني المذهلين، خذ هدية عيد الحب الخاصة بك الآن واستمتع بخصم 60٪".
وحرصت "دينا" على إغلاق خاصية التعليقات حتى لا تتعرض للانتقاد أو السخرية من قبل المتابعين.
ويذكر أن "دينا" ظهرت في مقطع فيديو جمع بينها وبين الفنان عمرو دياب ظهرا من خلاله يرقصان على أغنية "3 دقات"، وظهر "دياب" واضعًا يده فوق كتفها، فيما كانت تتمايل في حضنه.
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