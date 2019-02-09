بالصور| أسترالية تقع في غرام "دجاجة".. يتناولان الأيس كريم سويا ويذهبان للشاطئ

توقفت فتاة أسترالية تدعى "أنجل"، تقطن في مدينة ملبورن، عن تناول الدجاج، بالرغم من كونها ليست نباتية، نتيجة لوجود علاقة غريبة من نوعها تجمع بينها وبين دجاجة تدعى "شووكي"، تبلغ من العمر 3 سنوات، فتعتبرها أنيستها ورفيقتها في كل شيء.

وتقضي الفتاة كل وقتها مع "شووكي" حيث يمارسان رياضة المشي على الشاطيء، ويأكلان الآيس كريم، ويشاهدان التفاز، وتسمح لها أحياناً بالجلوس فوق كتفها حتى تستريح من السير حينما يذهبان معاً للتسوق من المتاجر العامة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

خلدت "أنجل" حبها لدجاجتها "شووكي" بوشم صورتها على ساقها اليمنى، إلى جانب وضع طوق باللون الوردي لها.

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