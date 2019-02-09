للتخلص من دهون الأرداف.. تناولي هذا المشروب السحري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعاني العديد من الفتيات من الارداف الضخمة والتي تشكل مشكلة كبيرة لدى البعض، خاصة إنها تحتاج لمجهود بدني كبير وللمواظبة على التمارين الرياضية للتخلص منها.

لكن أصبح بالامكان الحصول على نتيجة افضل من خلال تناول مشروب منزلي بسيط ولكن قدرته سحرية في تذويب الدهون المتراكمة في الجسم.

ويتكون هذا المشروب من ملعقتين من الزنجبيل المطحون وملعقتين قرفة مطحونة مع ملعقة من العسل وشرائح ليمونة. وطريقة تحضيره بسيطة جدًا، حيث تذاب القرفة في كوب من الماء وتوضع على النار حتى تغلي يضاف إليها الزنجبيل، وفق ما نشره موقع "ae 24".

ويصب في فنجان ويحلى بالعسل وتضاف إليه بعض شرائح الليمون، ويفضل تناول هذا المشروب طوال اليوم مباشرة بعد تناول الطعام وبعد ممارسة الرياضة فذلك يسرع حرق الدهون المخزنة في الجسم.