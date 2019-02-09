انت الان تتابع تفاصيل خبر الفيضانات تهدد حياة مئات الآلاف من رؤوس الماشية بأستراليا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 10:01 صباحاً - تعتزم السلطات الأسترالية، يوم الجمعة، إسقاط العلف جواً لقطعان ماشية محاصرة في منطقة غمرتها الفيضانات في أقصى شمالي البلاد، حيث غرقت مساحات شاسعة من المنطقة النائية، في حين تقدر الخسائر من الماشية بمئات الآلاف من الرؤوس.

وأغرقت الأمطار الغزيرة، التي هطلت على مدينة تاونسفيل الساحلية في ولاية كوينزلاند هذا الأسبوع، المراعي التي ضربها جفاف شديد لأعوام. وقالت الشرطة إن رجلين لقيا حتفهما في تاونسفيل.

وأظهرت صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الماشية محاصرة على أراض مرتفعة تحيط بها المياه أو نافقة أو تحتضر في المياه الموحلة.

وقال أحد مربي الماشية، ويدعى مايكل بولي من بيندوران ستيشن غربي خليج جوليا في المنطقة النائية من كوينزلاند: "هطلت علينا أمطار في سبعة أيام تعادل ما يسقط في عام ونصف".

وأضاف لوكالة "رويترز"، أنه حلق بطائرة عمودية فوق مزارعه الثلاث وشاهد المياه ممتدة لأميال في جميع الاتجاهات. ويتوقع بولي نفوق ما يصل إلى 60% من الماشية التي كان يرعاها خلال فترة الجفاف بسبب الفيضانات.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الحكومة تتوقع خسائر تصل إلى مئات الآلاف من رؤوس الماشية، وتعمل على وضع خطة لتوفير علف للحيوانات المحاصرة.

وجرى إجلاء أكثر من 1100 شخص في الأسبوع الحالي بعدما فتحت السلطات بوابات سد نهر روس بعدما امتلأت خزاناته وفاضت.