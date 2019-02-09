نائبة تؤدي القسم بلباس جرئ.. وزوبعة في البرلمان البرازيلي

تعرضت نائبة في البرلمان البرازيلي لوابل من الانتقادات، خلال الأيام الأخيرة، بعدما حضرت إحدى جلسات البرلمان بلباس جرئ يكشف جزءًا من صدرها.

وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن النائبة تدعى أنا باولا دا سيلفا، وتنحدر من ولاية سانتا كاتارينا، جنوبي البلاد، حضرت إلى مجلس الشيوخ الاتحادي بلباس غير معتاد في مطلع فبراير الجاري، لحضور مراسم أداء القسم.

ولم يمض حضور المشرعة البرازيلية دون إثارة الانتباه، وقال منتقدون إن اللباس الجريء قد يليق بحفلة خاصة لكنه لا يصلح في مؤسسة رسمية يجب فيها التقيد بهندام معين، بحسب "سكاي نيوز".

وفي تعليقها على موجة الانتقادات، قالت دا سيلفا إن الناس يعربون عن هذا الغضب لأنهم اعتادوا أن يروا الرجال فقط في المشهد السياسي، أما النساء فلا يحظين في الغالب بحضور كبير.

وأشارت في تصريح صحفي، إلى أن عدد النساء في مجلس الشيوخ الاتحادي بالبرازيل لا يتجاوز خمس نائبات من أصل 40 عضوا، وهو ما يعني أن دربا طويلا ما زال ينتظر المرأة في الحقل السياسي.

وأوضحت دا سيلفا، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 43 عاما، أنها خرجت لأجل التسوق حتى تختار اللباس المناسب، وفي نهاية المطاف، اشترت ما اعتقدت أنه أفضل هندام، وفي المقابل أثنى البعض على لباس المشرعة البرازيلية ودعوا إلى التركيز على ما ستقوم به من عمل سياسي عوض الانتقاد بسبب لباس عابر حضرت به حفل أداء القسم.

وسبق للمشرعة أن تولت منصب عمدة مدينة بومبيناس لفترتين ويقول أنصارها إنها حصلت على نتائج استثنائية خلال انتخابات العام الماضي.

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