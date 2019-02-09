الزوائد العظمية يمكن التعايش معها.. الجراحة ضرورية في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر
الزوائد العظمية أحد أمراض العظام التي تظهر منذ الطفولة، ورغم أنها تكون حميدة في الغالب، إلا أن بعض الحالات تستدعي التدخل الجراحي للتخلص منها ومن ثم تجنب مضاعفاتها المحتملة.
زوائد حميدة
الزوائد العظمية الخلقية أو العظام الزائدة يولد بها الطفل، ويمكن أن تظهر هذه الزوائد في منطقة واحدة فقط أو تنتشر في أماكن متعددة بالجسم، وفقا لما قاله الدكتور أشرف النحال، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة، موضحا أنها تنمو مع نمو الطفل، أي يكبر حجمها مثل العظام العادية.
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