الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات بمهرجان المركز الكاثوليكي

افتتحت الدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، مساء اليوم، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان.

وتألقت العديد من الفنانات خلال ظهورهن بالمهرجان، بملابسهن التي تنوعت بين "الفساتين" والـ"الفورمال"، إلا أن اللون الأسود كان مسيطرا على إطلالاتهن.

وارتدت النجمة إيمان، فستانا أسود قصير لامع، مع تطعيمه بتطريزات "فضية" اللون، بالإضافة لجوارب وحذاء بنفس اللون، كما ظهرت الفنانة السورية رغدة، بـ"تايير" باللون الأسود أيضًا، مع الشعر الكيرلي الذهبي المعتاد.

وظهرت الفنانة الشابة، ميار الغيطي، بفستان أسود قصير، متوسط الطول، وبه بعض التطريزات البسيطة واللامعة، في حين ارتدت الإعلامية إنجي علي، فستان منوسط الطول، سادة، باللون الأسود أيضًا.

وتألقت الفنانة رجاء الجداوي بأزياء "فورمال" كعادتها، مرتدية بنطلون أسود مع سترة طويلة بيضاء.

يُذكر أن تلك الدورة مهداة إلى روح الفنان جميل راتب.

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