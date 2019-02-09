شهيرة عن صورة "خلع الحجاب": "كنت رايحة يوم خيري.. حاجة لله"

أكدت الفنانة شهيرة، أنها لم تخلع الحجاب، قائلة، "كنا رايحين يوم خيري ودي كانت حاجة لله، وده بتشرف عليه بعض النساء المصريات والعربيات، وكلهن ظهرن بشعرهن، لأن القاعة كلها سيدات، وللأسف البرامج عملت حفلة علينا".

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، "دخل القاعة هاني البحيري مصمم الأزياء، وطلب منا أن يلتقط لنا صور جماعية، ولم نستطع رفض طلبه".

وأردفت، "حتى لو الآية بتقول إننا ممكن نخفف الالتزامات بحكم السن، لكن أنا بحب خاتمة الآية، وهي وأن يستعففن فهو خير لهن، ومكنتش قصدي إني أخلع الحجاب ولا أبين شعري".

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