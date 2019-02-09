شهيرة عن اتهامها بالتحريض على خلع الحجاب: "محصلش.. طول عمري قدوة وملتزمة"

استنكرت الفنانة شهيرة، الانتقادات العنيفة التي تعرضت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في إحدى الصور وقد خلعت الحجاب، مع الفنانة سهير رمزي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر": "مش ناوية أخلع الحجاب لكني كنت في يوم خيري وكله نساء، والبرامج عملت علينا حفلة، وأنا لا يمكن أكون سبب في فتنة أي بنت او امرأة، وده كلام أزعجني جدًا".

وأضافت: "سهير رمزي أيضًا خلعت الحجاب عندما دخلت القاعة التي كان كل الحضور فيها من النساء، ولا بالطبع لا تنوي خلع الحجاب، وأؤكد أننا لم نحرض الفتيات على خلع الحجاب".

وتابعت: "الواحد طول عمره ملتزم ومينفعش يتحط في الصورة دي وسنظل قدوة".

وأكملت: "اتفرج علينا 30 مليون واحد على جوجل بعد الأزمة، وأنا مندهشة من اللي حصل وعشان كده نزلت البيان".

من ناحية أخرى نفت "شهيرة"، ما أُشيع عن دخول زوجها الفنان الكبير محمود ياسين إحدى المستشفيات، قائلةً: "إشاعات ملهاش لازمة وقاعد معانا في البيت بنراعيه، والأمور مستقرة".

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