الامارات | خبراء آثار وتراث في ورشة المشهد الحضري

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء آثار وتراث في ورشة المشهد الحضري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الورشة عقدت على مدى يومين بالعين. من المصدر

اختتمت ورشة المشهد الحضري التاريخي في العين أعمالها وسط مشاركة واسعة من خبراء آثار وتراث محليين ودوليين، ونظمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الورشة على مدار يومين.

وسَعَت الورشة إلى تعزيز جهود عمليات الحفاظ على التراث، من خلال دمج وتوطيد المساعي المشتركة بين الجهات المختلفة العاملة في الحفاظ على مواقع العين الثقافية المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وناقش المشاركون مجموعة من العناوين والدراسات المتعلقة بالعناية المستدامة بالمواقع التاريخية في العين. كما قدمت الورشة تعريفاً للمساهمين في خطة إدارة مواقع العين عن مفهوم «المشهد الحضري التاريخي»، الذي عملت على تطويره منظمة اليونسكو، لإيجاد حلول توفيقية بين حماية المواقع الأثرية والتطوير العمراني في المدن التاريخية.