الامارات | المرجاني يغزو عالم الأثاث والديكور

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغزو اللون المرجاني (Living Coral) عالم الأثاث والديكور في 2019، ليضفي على المنزل لمسة جاذبية مفعمة بالطاقة الإيجابية. وأوضحت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية جابرييلا كايزر أن اللون المرجاني (Living Coral) لون محفز يبعث على النشاط والحيوية، ويعكس البهجة والإقبال على الحياة، كما أنه يتمتع في الوقت ذاته بتأثير مهدئ. وأضافت كايزر أن هذا اللون يميل إلى الوردي أو البرتقالي أو الأحمر، وذلك تبعاً للضوء الساقط عليه. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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