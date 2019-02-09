الامارات | «ذراع الفأرة» تهدِّد موظفي العمل المكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذراع الفأرة» تهدِّد موظفي العمل المكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت أخصائية الطب المهني الألمانية، الدكتورة آنيته فال فاخندورف، إن موظفي العمل المكتبي، أكثر عُرضة للإصابة بما يعرف بمتلازمة «ذراع الفأرة»، التي تندرج ضمن إصابات الإجهاد المتكرر.

وأوضحت فاخندورف أن الإصابة بهذه المتلازمة تحدث بسبب الإجهاد الواقع على الذراع، أثناء استخدام فأرة الحاسوب، بسبب الإمساك بها بشكل خاطئ، أو التحميل الشديد على الذراع بفعل استخدام الفأرة لساعات طويلة. وتتمثل أعراض متلازمة «ذراع الفأرة» في الشعور بوخز وخدر في اليد وآلام بالمعصم.

ولتجنب الإصابة بهذه المتلازمة، ينبغي عدم استعمال الفأرة لساعات طويلة، وذلك بأخذ فترات راحة، مع إجراء تمارين إطالة لمواجهة التحميل الأحادي الجانب، وذلك بتحريك المعصم بحركات دائرية.

كما يمكن تجنب المتلازمة من خلال وضعية الذراع السليمة؛ حيث ينبغي أن يستقر الجزء الأكبر من الساعد على المكتب بشكل مستوٍ، كما ينبغي أن يكون المعصم في زاوية مستوية مع الفأرة قدر الإمكان. وإضافة إلى ذلك، تمثل الفأرة الرأسية بديلاً جيداً لتخفيف العبء الواقع على الذراع، أثناء العمل أمام شاشة الحاسوب.