بالصور- منها تحدي الطين.. أغرب الرياضات الشعبية حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - معتز حسن:

ينتشر في عالمنا اليوم العديد من التحديات الجريئة التي تعتمد على النشاط والقوة البدانية ويعشقها أصحاب روح المغامرة، والتي قد يراها البعض أنشطة غاية الجنون إلا إنها يعشقها الكثيرون.

وفي هذا الموضوع ننشر لكم أكثر تحديات غريبة ذات الشعبية الكبيرة، والتي ربما لم نسمع بها من قبل، وفق ما نشره موقع "الإمارات اليوم".

- رمي جذوع الأشجار

تعتبر هذه الرياضة واحدة من أقدم الألعاب الرياضية الأقل شهرة، والأكثر غرابة في العالم، وتنحدر أصولها من اسكتلندا، وتمارس كما ترى بالزي الاسكوتلندي التقليدي، وتعتمد اللعبة على رمي جذوع الأشجار الكبيرة، والتي تشبه في هيئتها الأعمدة الخشبية، لمسافات طويلة حتى تصل إلى المنافس على الطرف الآخر، وتحتاج هذه الرياضة إلى جهد كبير، وقوة عضلية لا بأس بها حتى تتمكن من إيصال الجذع إلى المكان المناسب.

- تحدي الطين

يعود "تحدي الطين" الحماسي الشهير عالمياً مجدداً إلى الإمارات. وتستعد إمارة رأس الخيمة لاستضافة أولى التحديات يوم الجمعة الأول من مارس المقبل. والذي يشمل الفعاليات الحماسية والمبتكرة، والكثير من الحفر والحواجز الطينية والموحلة أكثر من أي وقت مضى.

- تحدي الجبن

لعبت المواد الغذائية دورًا في بعض الألعاب الرياضية أو المسابقات منذ آلاف السنين، ولا يختلف الحال كثيرًا هنا، حيث يتجمع أهالي مدينة جلوستر الإنجليزية في عطلة الربيع، على قمة كوبرز هيل، ذلك التل الرائع وشديد الانحدار أيضا، ويقوم أحدهم بإلقاء قرص من الجبن الجاف عبر المنحدر، وعلى المتسابقين اللحاق به نزولا بانحدار شديد وخطير حتى خط النهاية.

- تحدي كرة الطائرة

نشأت هذه الرياضة في إسبانيا، وتتزايد شعبيتها يوما بعد يوم، وتشبه في قوانينها وطريقة لعبها الكرة الطائرة المعروفة لدينا، حيث يقفز اللاعبون عاليا، ويضربون الكرة بأيديهم لإرسالها إلى منطقة الفريق المنافس، باستثناء أنها تمارس على المنطة “الترامبولين”، إنها رياضة نشطة تتطلب الكثير من القدرة على التحمل، والكثير من الأدرينالين أيضا.