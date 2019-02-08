كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - رانييري يُطالب مانشستر يونايتد بالإبقاء على سولشاير

رانييري وسولشاير

يعتقد المدرب المُخضرم "كلاوديو رانييري" المدير الفني لنادي فولهام، أنّ الاسكتلندي "أولي جونار سولشاير" المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، يستحق عقدًا دائمًا مع الفريق، بعد النجاح الذيّ حققه مُنذ قيادة الفريق.

وكان اليونايتد قد أعلن تعيين "سولشاير" كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، بعد إقالة "جوزيه مورينيو" من منصبه لسوء النتائج.

وقال رانييري في المؤتمر الصحفي عشية مباراة فريقه ضد اليونايتد في تصريحات نقلتها "ذا صن": "مانشستر يونايتد تغير مع سولشاير في الوقت الحالي، وعقلية اللاعبين تغيرت أيضًا، لماذا لا يحصل على عقد دائم؟".

وأضاف: "النتائج تتحدث عنه، لقد حقق الفوز في كل المباريات التي قاد فيها الفريق، وتعادل في مباراة واحدة، واللاعبين يبدوا وأنهم تغيروا معه، وأصبحوا يقاتلون معًا".

وواصل: "نحن الآن نعاني من بعض النتائج السيئة، ولكن ثقتنا في أنفسنا عالية، وسنواصل القتال سويًا، نحن في وضع صعب للغاية، ونحن بحاجة إلى جنود يقاتلوا حتى النهاية، من أجل الخروج من هذا الوضع".

وأكمل المدرب الإيطالي: "هذه هي فلسفتي، سنلعب ضد فريق كبير يسعي لتحقيق مركز مؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، لكننا مستعدون للقتال".

وعن مواجهة لاعبه السابق "أنتونني مارسيال": "لقد تعاقدت معه مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني، وذلك كان جيدًا للغاية، شاهدته عندما لعب ضد موناكو وأعجبت به للغاية".

واستكمل: "عندما أتيحت لي فرصة لشرائه، طلبت ذلك من النادي، وأخبرتهم أنّ هذا اللاعب، سيكون له شأن جيد في المستقبل، لقد ذهب إلى مانشستر يونايتد وقام بعمل جيد".

وأنهى: "مارسيال لاعب جيد جدًا، يتمتع بالسرعة والقوة، ولكن نحن لن نلعب ضده فقط، سنواجه العديد من اللاعبين الجيدين مثل راشفورد وبوجبا، يجب علينا أنّ مركزيين للغاية، وأنّ نظهر شخصيتنا خلال المباراة".

يُذكر أنّ النادي اللندني يستقبل غدًا نظيره فريق الشياطين الحمُر على ملعبه "كرافن كوتيج" وأمام جماهيره، ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.