كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - تقرير - أزمة السندبيسي تخطف الأضواء بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

حسن السندبيسي

تفجرت أزمة كبيرة عقب مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم الجمعة، بعد انتشار صورًا لحكم المباراة الخامس حسن السندبيسي ـ الذي ألغى هدفًا للحرس ـ وهو يعمل في أكاديمية تحمل اسم الأهلي.

سيد عبد الحفيظ: لا نملك أكاديمية في شبين

بدوره قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنهم لا يمتلكون أي أكاديمية في مدينة شبين الكوم بالمنوفية تحمل اسم "الأهلاوية ستارز".

وأشار عبد الحفيظ، خلال مداخلة بفضائية أون سبورت ـ عقب المباراة، إلى أن الحكم ذاته أشار لوجود ركلة جزاء للزمالك في مباراته بالموسم الجاري أمام المقاولون.

المباراة التي يقصدها عبد الحفيظ فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف على نظيره المقاولون في المباراة التي جمعتهما يوم 23 سبتمبر 2018 ضمن منافسات الدور الأول من الدوري.

وتابع مدير الكرة بالأهلي:"لم نتحدث عن تتابع المباريات الذي نعاني منه والإصابات التي تنتج عن ذلك وخضت 3 مباريات متتالية واليوم كان لدي ركلتين جزاء ولم نتحدث أيضًا".

وأتم مدير الكرة بالنادي الأهلي حديثه بالإشارة إلى إنه لا يدافع عن الحكم بقدر سرده لأمر واقع.

يُذكر أن مباراة الأهلي وحرس الحدود قد انتهت بفوز الأول بهدف نظيف سجله لاعبه حمدي فتحي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع.

السندبيسي: لم أعمل لدى الأهلي.. وسأتقدم ببلاغ لسرقة حسابي على فيسبوك

كما صرح حسن السندبيسي الحكم الخامس لمباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن بطولة الدوري الممتاز بأنه لم يسبق له العمل إطلاقًا لدى النادي الأهلي، وأن حسابه على موقع "فيسبوك" تعرض للسرقة.

وقال السندبيسي مساء اليوم الجمعة: "لم أعمل لدى الأهلي من قبل، تلك الصورة المتداولة لي حاليًا قديمة وكانت في أحد الأكاديميات الخاصة غير التابعة للنادي الأهلي."

وتابع: "حسابي على فيسبوك تعرض للسرقة وسأقوم بتقديم بلاغ لدى الشرطة من أجل إثبات الواقعة وإيقافه."

واحتسب السندبيسي قرار مثير للجدل خلال مباراة الأهلي أمام حرس الحدود وقرر إلغاء هدف للضيف في وقت مبكر من بداية المباراة بداعي ارتكاب خطأ، وهو ما أدى إلى ردود فعل متباينة.

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن السندبيسي يعمل في أكاديمية تابعة لأحد أندية الدوري الممتاز، ثم أتبعها بصورة له مرتديًا قميص الأهلي.

إتحاد الكرة: طلبنا تقريرًا عن علاقة السندبيسي بالأهلي

وقال أحمد مجاهد، المتحدث باسم اتحاد كرة القدم وعضو مجلس إدارته إن حسن السندبيسي الحكم الخامس الذي تواجد في مباراة الأهلي وحرس الحدود يُشهد له بالكفاءة.

وأضاف مجاهد ـ في مداخلة أجرتها معه فضائية أون سبورت عقب المباراة ـ :"طلبنا من عصام عبد الفتاح التحقق من الأمر وهل يعمل في أكاديمية تابعة للنادي الأهلي أم لا وهل هناك تعاقد بينه وبين النادي أم أكاديمية خارجية ليتم عرض تقريره في اجتماع مجلس اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل".

وشدد عضو مجلس اتحاد الكرة، على أن حال ثبوت أي مخالفة سيتم إعلان العقوبة، مشيرًا إلى أن القرار سيكون حال وجود تعامل مادي مباشر بين النادي والحكم أو عمله بأكاديمية تابعة له.

وتابع المتحدث باسم اتحاد الكرة، قائلاً:"لا أريد استباق الأحداث فنحن أمام حكم يعمل منذ فترة طويلة ولم يُشار إليه في أي شبهة ولكن لو أكاديمية خارج الأهلي كان لابد أدبيًا التحدث وإخبارنا بذلك وحينها سكون الأمر وفق تقدير لجنة الحكام".

وأتم مسؤول اتحاد الكرة حديثهم بالإشارة إلى تحسن أوضاع الحكام في مصر والإشارة إلى حصولهم على مقابل مادي يُعد الأعلى في أفريقيا كما يعملون على رفع البدلات التي يحصلون عليها الفترة المقبلة.