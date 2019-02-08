كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - محمود سعد يعرض مذكرات " عزت حنفى " البطل الحقيقي لفيلم الجزيرة

عرض الإعلامي محمود سعد، خلال برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار"، لأول مرة جزءا من مذكرات إمبراطور وخُط الصعيد عزت حنفى، البطل الحقيقي لفيلم الجزيرة.

واستعان "حنفي" في مذكراته، باَية قرانية" وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8)"، موضحًا أن الإنسان قد خلق فيه الخير والشر، والطبيعة التي يولد فيها الإنسان تشكل ملامحه وشخصيته، وأنه في حال نشأ في طبيعة شريرة سيصبح شريرًا، وفي حالة ولد في طبيعة فيها الخير سيكون صالحًا.

وأكد في مذكراته: "لو اتخلقت في طبيعة غير طبيعة الصعيد لم يكن هذا حالي".

قال محمود نجل عزت حنفي خُط الصعيد: إن هناك أسرارا دُفنت مع والده، لأنه كان حريصًا للغاية على عدم الإعلان عنها أو كشفها، مضيفًا: "أبويا كان حويط وكتوم، وهناك أسرار لن أستطيع البوح بها لأن بها أسماء ناس كبار".

وأضاف: "رجعنا الجزيرة بعد 8 سنين من المعركة، والبيوت اتهدت وممنوع نبنيها تاني لدواعي أمنية"، مؤكدًا أن فيلم الجزيرة كله "خيال" ولا أساس له من الواقع، ولا يمت للحقيقة بأي صلة، ومشهد الاقتحام يعد الوحيد الذي يشبه ما حدث.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، خلال برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار"، أن والده لم يستول على الجزيرة، مضيفًا: "في الجزيرة لنا جيران وناس بسيطة لهم أراض، وناس كتير بتحبنا والبعض مش بيحبنا".

يذكر أن عزت حنفي تاجر أسلحة ومخدرات، شكل شركة مع شقيقه حمدان وآخرين، استولوا على 280 فدانا في جزيرة النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط بمصر، وزرعوا عشرات الأفدنة بالمخدرات، وبعد عملية اقتحام كبيرة شنتها الشرطة على الجزيرة تم القبض عليه في 1 مارس 2004 وتم إعدامه هو وشقيقه في 18 يونيو 2006.