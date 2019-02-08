كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - رسمياً - ميلانو تستضيف حفل The Best 2019

حفل The Best

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيار مدينة ميلانو الإيطالية لاستضافة حفل "The Best" الخاص بالإعلان عن أصحاب جوائز الأفضل في العالم في عام 2019.

وذكر "FIFA" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المدينة الإيطالية ستستضيف الحفل على مسرح آلا سكالا في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.

وأقيمت النسخة الأخيرة من حفل "the Best" في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، في القاعة الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وشهدت تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم بعام 2018.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي في النسخة الأخيرة من حفل الأفضل، حيث تواجد بين الثلاثي المرشح للتتويج بالجائزة، قبل أن تؤول إلى مودريتش.