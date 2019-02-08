كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - المطرب "أبو" يغني لأم كلثوم في ضيافة دبي
تسلم الفنان "أبو"، جائزته، مساء اليوم، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان ضيافة في مدينة دبي الإماراتية لعام 2019، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي.
وبعد التتويج؛ قرر «أبو» أن يغير جلده كمطرب في هذه الليلة، ولم يقم بغناء أغنيته الشهيرة «3 دقات» فحسب، بل قدم للحضور «ميدلي» قصيرا من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.
وتفاعل الحضور مع أبو، وما قدمه من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ومن بينها: «للصبر حدود، ألف ليلة وليلة، بعيد عنك، انت عمري»، وغيرها.
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