كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - صابر الرباعي يهدي جائزته من ضيافته في دبي إلي زوجته وأولاده

تسلم الفنان التونسي صابر الرباعي جائزته ضمن حفل توزيع جاوئز مهرجان ضيافة في مدينة دبي الإماراتية لعام 2019، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي.

وصعد "الرباعي"، إلى المسرح موجهًا التحية للحضور في الحفل، وفور تسلمه الجائزة حرص على إهدائها إلى زوجته وأولاده، وجمهوره بالأخص.

وبعد التتويج بالجائزة، تألق "الرباعي" بأحدث أغانيه التي انتزعت صيحات الحضور، وتعالت هتافاتهم تفاعلًا مع صوته الطربي.