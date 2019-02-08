كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 11:45 مساءً - مهندس صيانة يكشف كيفية عمل أبراج توليد الكهرباء بمحطة الزعفرانة للرياح

معتز عوض

قال حسانين محمد، فني تشغيل وصيانة، بمحطة الزعفرانة لتوليد الطاقة من الرياح، إن ارتفاع الأبراج المستخدمة في المحطة تصل إلى 45 متراً.

وتابع محمد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «بدأت العمل في المجال، منذ معرفتي بمحطة الزعفرانة، وسعيد جدا بالعمل هنا»، مشيرا إلى أن طول الريشة المستخدمة في أبراج تولد الطافة من الريح 23 متراً، وززنها 3.5 طن.

وأعرب محمد عن افتخاره بالعمل في محطة الزعرفانة كون عدد العاملين في هذا المجال بمصر قليل.