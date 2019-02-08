"أنت الأساس" تكتشف 3 حالات مصابة بسرطان الثدي في البحيرة

واصل أعضاء فريق العمل بمبادرة "أنت الأساس"، حملاتهم التوعوية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، اليوم الجمعة، بمدينة أبوالمطامير، بالتنسيق والتعاون بين مستشفى تخصصي ورابطة دار ابن سيناء ومستشفى أبوالمطامير.

ودشن الفريق التنفيذي للمبادرة حملات توعوية داخل المدينة، وتم الكشف على 400 سيدة وعمل الفحوصات والأشعة لهن.

وجرى اكتشاف 3 حالات إيجابية من بين السيدات، وجارٍ التنسيق مع معهد أورام دمنهور، لإجراء الفحوصات اللازمة لهن.

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