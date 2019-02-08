واصل أعضاء فريق العمل بمبادرة "أنت الأساس"، حملاتهم التوعوية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، اليوم الجمعة، بمدينة أبوالمطامير، بالتنسيق والتعاون بين مستشفى تخصصي ورابطة دار ابن سيناء ومستشفى أبوالمطامير.
ودشن الفريق التنفيذي للمبادرة حملات توعوية داخل المدينة، وتم الكشف على 400 سيدة وعمل الفحوصات والأشعة لهن.
وجرى اكتشاف 3 حالات إيجابية من بين السيدات، وجارٍ التنسيق مع معهد أورام دمنهور، لإجراء الفحوصات اللازمة لهن.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنت الأساس" تكتشف 3 حالات مصابة بسرطان الثدي في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.