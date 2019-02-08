كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 10:10 مساءً - حملة صباحية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بحي الجمرك

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

طبقاً لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بمتابعة فرض الإنضباط بالشوارع نطاق المحافظة.

قام حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، بشنّ حملة صباحية، اليوم الجمعة الموافق 8فبراير 2019م، لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

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وقام بتنفيذ الحملة الأستاذ محمد سعد سكرتير عام الحي، وإدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة السيد النقيب محمد سعيد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام، وإيداعها لدى مخازن شرطة المرافق.

ولاتزال الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الإلتزام وضبط الشارع ومنع عودة المخالفين مرة أخرى.