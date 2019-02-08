كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 10:10 مساءً - غداً..انطلاق حملة 100 مليون صحة بين طلاب التعليم الثانوى بالأقصر

الأقصر – شيرين طلعت

أوضح محمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق غداً السبت حملة 100مليون صحة استكمالاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس ( سي ) بين الطلاب بمراحل التعليم الثانوي .

وفي إطار المبادرة وجه رئيس مركز ومدينة اسنا تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمركز ورؤساء القرى بتذليل أي عقبات تواجه الحملة وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها وتحفيز الطلاب للاشتراك بمعاونة جميع الأجهزة المعنية من إدارة اسنا التعليمية ومنطقة اسنا الازهرية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر الممثلة في منطقة التأمين الصحي بإسنا

وأضاف الدكتور حاتم محمد راشد مدير منطقة إسنا وأرمنت للتأمين الصحي أن الحملة واللجان التي ستقوم بالفحص تابعة لفرع التأمين الصحي بالأقصر برئاسة الدكتور محمود عبد الوهاب مدير الفرع وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا والإدارة التعليمية بإسنا ، مؤكداً علي الاستعداد التام لانطلاق الحملة وتدريب فرق المسح الطبي علي إجراءات الفحص وأن الكشف سيتم داخل المدارس بالتتابع ولن يعطل الطلاب بأي حال من الأحوال عن دراستهم، حيث أنه لن يستغرق الفحص أكثر من 5 دقائق ليطمئن أولياء الأمور علي أبنائهم دون أن يتحملوا أية مبالغ مالية.