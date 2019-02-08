كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 10:10 مساءً - ملكة الجمال ياسمين تتهم الرئيس السابق بإغتصابها

قدمت ملكة جمال كوستاريكا السابقة، شكوى رسمية ضد الرئيس السابق للبلاد أوسكار أرياس، تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2015، لتصبح أحدث امرأة تتهم السياسي الشهير بهذا السلوك المشين.

وقالت ملكة الجمال السابقة، ياسمين موراليس لرويترز، اليوم الجمعة، إن أرياس احتضنها رغما عنها في منزله بمدينة سان خوسيه بعدما تواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت "جذبني إليه ولمس صدري بيده من فوق ملابسي وقبلني رغما عني" لتكرر بذلك اتهامات ذكرتها من قبل وسائل إعلام محلية.

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وقالت موراليس "أٌصبت بصدمة. لم أتوقع شيئا كهذا من شخص شهير للغاية، وشخص أعجبت به كثيرا".

وقالت جلوريانا باياداريس، محامية أرياس، إن الدفاع تلقى نسخة من الشكوى الجديدة بعدما علم بشأنها في وسائل الإعلام، موضحة أن الرئيس السابق (78 عاما) لن يعلق على الأمر مراعاة للعملية القانونية الجارية.

ووجهت ست نساء على الأقل اتهامات لأرياس بالإساءة أو الاعتداء الجنسي في قضية أصبحت أبرز مثال على حملة (مي تو) في أمريكا اللاتينية.

