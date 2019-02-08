كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 10:10 مساءً - يا ست مبادئ - حكم الصبح بيشتغل بأكاديمية الأهلى وبالليل بيحكم للأهلى

أكد عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، فتح تحقيق مع حسن السندبيسي، الحكم الخامس في طاقم محمد معروف، الذي أدار مباراة الأهلي وحرس الحدود اليوم، بشأن عمله في أكاديمية النادي الأهلي.

وقال «عبد الفتاح» : "قررنا فتح تحقيق فوري مع الحكم لمعرفة مدى صحة عمله في أكاديمية النادي الأهلي".

وتابع: "في حال ثبوت عمله في أكاديمية الأهلي، فمن المؤكد أنه يستحق الشطب".

لكن العجيب الا يكون رئيس لجنة الحكام على علم بهذا الأمر ، ولا يعرف السيرة الذاتية للحكام التابعين له .

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فيما تساءل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عن حقيقة عمل الحكم الخامس بمباراة الأهلي وحرس الحدود بأكاديمية أحد الأندية المصرية.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» قائلا:« هل الحكم الخامس في مباراة اليوم بيشتغل في أكاديمية أحد الأندية؟ هل ده صحيح؟»، لينشر بعدها صورة لحكم مباراة الأهلي والحرس، تظهر وجوده في مجال الناشئين بالنادي الأهلي.

وانتهت مباراة الأهلي وحرس الحدود، بفوز الأهلي بهدف نظيف، أحرزه لاعبه حمدي فتحي خلال المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد السلام بالجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

