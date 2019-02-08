كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 10:10 مساءً - شاهد - إبرام سمير ينشر صورة مع أسرته



نشر إبرام سمير نجم مسرح مصر صورة عائلية جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وظهر "ابرام" في الصورة مع والده ووالدته وشقيقته فى السيارة، قائلًا: "ابو سمرة وشركاه" وقدم النجم أشرف عبد الباقى ونجوم فرقته على مدار السنوات الماضية خمسة مواسم مسرحية، وهى موسمين تحت اسم "تياترو مصر"، وثلاثة مواسم تحت اسم "مسرح مصر"، قدموا خلالها 100 مسرحية.



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