كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 8 فبراير 2019 10:10 مساءً - حكيم يداعب محمد هنيدي بهذه الصورة - أتفرج

شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه يرتدي جاكيت أحمر، ليقلد به النجم الكوميدي محمد هنيدي، في مشهده الشهير بفيلم "فول الصين العظيم" أمام "أبو موته"، والذي ارتدى فيه الأخير بلوفر أحمر.

وظهر حكيم في الفيديو لجمهوره، ويقول: «الجاكيت ده بيفكركم بايه.. حد يجاوبني بسرعة»، وسكت قليلًا، ثم تابع: «يوم ورا يوم.. حبيبي .. ما جاني نوم حبيبي .. ما جاني نوم».

وحرص حكيم على الإشارة لـ هنيدي في الفيديو، وداعبه في التعليق عليه، قائلًا: «يوم ورا يوم حبيبي .. حبيبي يا هنيدي. افتكرتك اول مالبست الچاكيت .. ههههه».



